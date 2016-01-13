Austrian mit weniger Passagieren

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Im Dezember 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 712 Tausend Passagiere zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 4,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,8 Prozent auf 1,684 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 6,4 Prozent auf 1,223 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung ist um 3,6 Prozentpunkte auf unbefriedigende 72,6 Prozent zurückgegangen.

Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2015 10,838 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von drei Prozent.