Clickair erhofft sich Passagieranstieg durch Wechsel nach Heathrow

Clickair (Archiv: Robert Kühni)

Spaniens grösster LCC, Clickair, hat angekündigt, alle britischen Routen ab dem 1. Juni 2009 nur noch über London Heathrow anzubieten.

Die Airline erhofft sich vom Wechsel, dass sie die 400.000 Marke bei den Passagierzahlen überschreiten kann. Direkte Routen nach Vigo und Sevilla werden künftig nicht mehr von London Gatwick angeflogen, ebenso wie Bilbao und La Coruña in Zukunft ab London Heathrow bedient werden. Im letzten Jahr konnte clickair 316.000 Personen zwischen England und Spanien befördern. Sie lancierte die einzige Verbindung zwischen Vigo und Grossbritannien im Jahr 2008.



