Clickair spannt mit Vueling zusammen

Iberia erklärt sich mit dem Zusammenschluss ihrer Gesellschaft Clickair mit der Konkurrentin Vueling einverstanden.

Die Leitung der spanischen Fluggesellschaft Clickair, die mehrheitlich Iberia gehört, hat eingewilligt, dass die Airline mit der Rivalin Vueling fusioniert. Vuelings Zusage kam letzte Woche. In der Mitteilung gab Iberia bekannt, dass sie einige der Unterhalts- und Abfertigungsarbeiten bei der neuen Airline übernehmen werde, die künftig unter dem Namen Vueling betrieben wird. Iberia wird rund 45 Prozent der Anteile erhalten und hat neben Clickair Aktionär Nefinsa zugestimmt, Aktionärin zu bleiben.