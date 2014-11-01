ClickAir

Clickair

Clickair

C/ Soisones, 2 Esc.B 3°1,

Parc de Negocis Mas Blau

Prat de Liobregat, 08820 Barcelona

Spain



Tel: +34 91 449 0400

Fax: +34 93 479 0462

Email: [email protected]



www.clickair.com

Clickair (Archiv: Robert Kühni)

Die Airline begann mit dem ersten Flug am 1. Oktober 2006. Clickair ist eine spanische Billigflug Airline. Von Barcelona aus werden 18 andere spanische Städte angeflogen. Insgesamt beschäftigt Clickair 250 Mitarbeiter. Iberia ist zu 20% an Clickair beteiligt und kontrolliert die Airline wirtschaftlich zu 80%.

Anzahl Flugzeuge:

Airbus A320-200: 25

Hauptbasis: Barcelona El Prat (BCN)