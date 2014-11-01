ClickAir
01.11.2014 RK
Clickair
Clickair
C/ Soisones, 2 Esc.B 3°1,
Parc de Negocis Mas Blau
Prat de Liobregat, 08820 Barcelona
Spain
Tel: +34 91 449 0400
Fax: +34 93 479 0462
Email: [email protected]
www.clickair.com
Die Airline begann mit dem ersten Flug am 1. Oktober 2006. Clickair ist eine spanische Billigflug Airline. Von Barcelona aus werden 18 andere spanische Städte angeflogen. Insgesamt beschäftigt Clickair 250 Mitarbeiter. Iberia ist zu 20% an Clickair beteiligt und kontrolliert die Airline wirtschaftlich zu 80%.
Anzahl Flugzeuge:
|Airbus A320-200:
|25
Hauptbasis: Barcelona El Prat (BCN)