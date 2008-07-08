Vueling und Clickair schliessen sich zusammen

Die beiden Tiefpreisgesellschaften aus Spanien schliessen sich zusammen, um dem starken Wettbewerbsdruck besser widerstehen zu können.

Lange mussten die beiden Unternehmen verhandeln, bis endlich die Fusion bekannt gegeben werden konnte. Die neue Fluggesellschaft wird den Namen Vueling weiterführen. Vueling wird mit 45 Flugzeugen täglich 300 Verbindungen auf 112 Flugrouten anbieten. Die fusionierte Gesellschaft mit 2000 Angestellten ist nach Iberia und Spanair die drittgrösste Airline in Spanien. Hauptaktionär mit 40 Prozent der Anteile ist Iberia.