British Airways lanciert neue Route

British Airways will noch in diesem Jahr mit Flügen von London Heathrow nach Las Vegas beginnen.

Die britische Fluggesellschaft hat bestätigt, dass sie ab dem 25. Oktober 2009 täglich einen Flug von London nach Las Vegas anbieten will. Auf der Strecke wird eine Boeing 777 mit drei Klassen zum Einsatz kommen. Tickets sind ab morgen erhältlich. Bereits im Vorfeld kursierten Gerüchte auf businesstraveller.com über die Lancierung einer Gatwick-Las Vegas Verbindung. British Airways wird als einzige Airline Non-Stop vom Terminal 5 starten. Virgin Atlantic bietet ebenfalls Flüge nach Las Vegas an, jedoch ab London Gatwick. Bmi hat frühere Flüge in die amerikanische Stadt bereits wieder aus ihrem Angebot gestrichen.