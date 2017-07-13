WestJet meldet Verkehrsanstieg

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Juni 2017 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 5,9 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 4,8 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juni 2016 von 2,371 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,511 Milliarden Sitzplatzmeilen um 5,9 Prozent ausgebaut. Die Nachfrage ist um 4,8 Prozent auf 2,023 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent abgeschwächt. Im Berichtsmonat Juni konnte WestJet gut zwei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent.

WestJet betreibt 118 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 33 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.