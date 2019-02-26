WestJet meldet guten Jahresauftakt

WestJet Boeing 737-800 (Foto: WestJet)

WestJet hat im Januar 2019 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um gut fünf Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um knapp drei Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Januar 2018 von 2,734 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,883 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 2,7 Prozent auf 2,320 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 2,1 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent verschlechtert. Mit WestJet flogen im Januar mehr als zwei Millionen Passagiere, das waren 1,4 Prozent mehr als Im Vorjahresjanuar.

Im Berichtsjahr 2018 flogen mit WestJet 25,5 Millionen Passagiere, das waren gut fünf Prozent mehr als im Vorjahr.

WestJet betreibt 121 Boeing 737, vier Boeing 767-300 und zwei Boeing 787 Dreamliner. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 47 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.