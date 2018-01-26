WestJet konnte weiter wachsen

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Dezember 2017 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um sechs Prozent ausgebaut, die Nachfrage hat sich um knapp zehn Prozent verbessert.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember von 2,598 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,754 Milliarden Sitzplatzmeilen um sechs Prozent aus. Die Nachfrage hat sich um 9,8 Prozent auf 2,303 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent. Im Dezember konnte WestJet 2,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zehn Prozent.

WestJet betreibt 121 Boeing 737 und vier Boeing 767-300ER. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter.

Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 34 Bombardier Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.