WestJet kann weiter wachsen

WestJet Airlines Boeing 737 (Foto: WestJet)

WestJet hat im Mai 2017 das Angebot verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um knapp sechs Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um knapp fünf Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Mai 2016 von 2,371 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,511 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 4,8 Prozent auf 2,023 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent abgeschwächt. Im Mai flogen mit WestJet zwei Millionen Passagiere, 147.000 mehr als im Vorjahresmai, das entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent.

WestJet betreibt 118 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 33 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.