WestJet meldet mehr Verkehr

WestJet Boeing 737 Walt Disney World (Foto: WestJet)

WestJet hat im Juli 2018 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 8,7 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 8,2 Prozent.

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juli 2017 von 2,794 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 3,037 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 8,2 Prozent auf 2,588 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,2 Prozent verschlechtert. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat Juli 2,4 Millionen Passagiere, das waren 6,5 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

WestJet betreibt 124 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 46 Bombardier Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.