WestJet meldet bessere Nachfrage

WestJet Boeing 737 Walt Disney World (Foto: WestJet)

WestJet hat im April 2018 ihr Angebot gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1,4 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 2,8 Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem April 2017 von 2,569 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,606 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um 2,8 Prozent auf 2,240 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf solide 86,0 Prozent verbessert. Mit WestJet flogen im April 2,1 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von fünf Prozent.

WestJet betreibt 121 Boeing 737 und vier Boeing 767-300ER. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 34 Bombardier Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.