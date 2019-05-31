WestJet meldet bessere Nachfrage

WestJet Boeing 737 Walt Disney World (Foto: WestJet)

WestJet hat im April 2019 ihr Angebot gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,9 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um sieben Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem April 2018 von 2,606 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,733 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage ist um sieben Prozent auf 2,396 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf hohe 87,7 Prozent weiter verbessert. Mit WestJet flogen im April 2,2 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,7 Prozent.

WestJet betreibt 122 Boeing 737, vier Boeing 767-300ER und drei Boeing 787 Dreamliner. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 47 Bombardier Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.