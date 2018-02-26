WestJet meldet guten Jahresauftakt

WestJet Boeing 737 Walt Disney World (Foto: WestJet)

WestJet hat im Januar 2018 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um gut drei Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um gut sechs Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Januar 2017 von 2,653 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,734 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 6,5 Prozent auf 2,259 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 2,6 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent verbessert. Mit WestJet flogen im Januar zwei Millionen Passagiere, das waren 7,9 Prozent mehr als Im Vorjahresjanuar.

Im Berichtsjahr 2017 flogen mit WestJet 24,137 Millionen Passagiere, das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

WestJet betreibt 121 Boeing 737 und vier Boeing 767-300ER. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 34 Bombardier Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.