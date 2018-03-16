WestJet meldet solide Februarzahlen

WestJet Boeing 737 Walt Disney World (Foto: WestJet)

WestJet hat im Februar 2018 das Angebot gegenüber dem Vorjahresfebruar um 4,6 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 6,1 Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Februar 2017 von 2,370 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,480 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg um 6,1 Prozent auf 2,142 Milliarden Sitzplatzmeilen an. Die Auslastung der Maschinen ist um 1,2 Prozentpunkte auf 86,4 Prozent angestiegen. Mit WestJet flogen im Berichtsmonat Februar 1,9 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.

Im Berichtsjahr 2017 flogen mit WestJet 24,137 Millionen Passagiere, das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

WestJet betreibt 121 Boeing 737 und vier Boeing 767-300ER. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 34 Bombardier Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.