WestJet konnte weiter wachsen

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Dezember 2018 das Angebot verglichen mit dem Vorjahresdezember um gut vier Prozent ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 3,4 Prozent verbessert.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember von 2,754 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,877 Milliarden Sitzplatzmeilen um 4,5 Prozent aus. Die Nachfrage hat sich um 3,4 Prozent auf 2,381 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent. Im Dezember konnte WestJet 2,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 konnte WestJet insgesamt 25,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.

WestJet betreibt 120 Boeing 737 und vier Boeing 767-300. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 47 Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.