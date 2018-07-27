WestJet meldet soliden Juni

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

WestJet hat im Juni 2018 ihr Angebot gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 7,5 Prozent ausgebaut, die Nachfrage stieg um 8,5 Prozent.

Kanadas zweitgrößte Fluggesellschaft hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Juni 2017 von 2,484 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 2,671 Milliarden Sitzplatzmeilen um 7,5 Prozent ausgebaut. Die Nachfrage ist um 8,5 Prozent auf 2,232 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen. Die Auslastung der Maschinen hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent verbessert. Im Berichtsmonat Juni konnte WestJet mehr als 2,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von sechs Prozent.

WestJet betreibt 124 Boeing 737 und vier Boeing 767. Die zweitgrößte Fluggesellschaft aus Kanada beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Seit dem Sommer 2013 betreibt WestJet auch die Tochterunternehmung Encore, die mit 46 Bombardier Q400 Turboprops kürzere Nebenrouten bedient.