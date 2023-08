Boeing 787 Dreamliner in den Farben von ANA

Boeing rollte kürzlich den zweiten Dreamliner Prototyp in den Farben von All Nippon Airways aus dem Bemalungshangar.

All Nippon Airways ist Erstkunde des neuen Boeing 787 Dreamliner. Falls das Testprogramm reibungslos abläuft, wird der erste Dreamliner im Februar 2010 an die japanische All Nippon Airways ausgeliefert. Das zweite Testflugzeug, Prototyp ZA002, wird nach der Erprobung jedoch nicht an ANA geliefert, da es für weitere Tests bei Boeing verbleiben wird. Die Maschine ist unter der Immatrikulation N787EX registriert und wird nach ZA001 als zweites Flugzeug im Flugtestprogramm betrieben. ZA001 hat nun die Betankungstests bestanden und wird voraussichtlich Ende dieser Woche die ersten Triebwerkstandläufe absolvieren. Link: Boeing

Dreamliner Two Rollout from Liz Matzelle on Vimeo.