Delta Airlines meldet leicht mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Oktober 2013 14,076 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 0,1 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat die grösste Fluggesellschaft Amerikas die Verkehrsleistung um 3,6 Prozent auf 19,619 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 16,259 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,9 Prozent verschlechtert. Die Frachtleistung hat sich um 6,9 Prozent auf 216,692 Millionen Tonnenmeilen verbessert. Mit Delta Airlines flogen in den ersten zehn Monaten 138,768 Millionen Passagiere, 0,3 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.