Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Februar 2014 11,242 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 1,2 Prozent.

Delta Airlines hat im Februar ihr Angebot verglichen zum Vorjahresfebruar um 0,3 Prozent auf 16,006 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage hat sich um 2,4 Prozent auf 12,997 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 2,1 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent verbessert. Die Frachtleistung ist um 9,3 Prozent auf 162,612 Millionen Tonnenmeilen zurück gegangen. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Delta Airlines 164,656 Millionen Passagiere, das waren praktisch gleichviele wie im Vorjahr.