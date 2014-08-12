Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Juli 2014 16,245 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 3,8 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuli um 2,2 Prozent auf 22,823 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 2,8 Prozent auf 19,969 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,5 Prozentpunkte auf hohe 87,5 Prozent. Die Frachtleistung hat sich um 8,4 Prozent auf 218 Millionen Tonnenmeilen verbessert. In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahrs flogen mit Delta Airlines 99,500 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent.