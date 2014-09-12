Delta Airlines meldet Augustzahlen

Bei Delta Airlines stiegen im August 2014 16,117 Millionen Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 2,9 Prozent.

Die nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresaugust um 2,7 Prozent auf 22,866 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 3,1 Prozent auf 20,034 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,3 Prozentpunkte auf hohe 87,6 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat um 5,4 Prozent auf 213 Millionen Tonnenmeilen angezogen.

Delta konnte von Januar bis August 115,618 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 3,7 Prozent.