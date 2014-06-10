Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Mai 2014 15,082 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,7 Prozent.

Die nach American Airlines nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Mai ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmai um 3,6 Prozent auf 20,492 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht aus. Die Nachfrage hat sich um 5,8 Prozent auf 17,733 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung konnte um 1,7 Prozentpunkte auf 86,5 Prozent gesteigert werden. Die Frachtleistung hat sich um 4,2 Prozent auf 199.644 Tonnen Meilen verbessert.