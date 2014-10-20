Delta Airlines meldet soliden September

Bei Delta Airlines stiegen im September 2014 13,930 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von gut fünf Prozent.

Die nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im September ihr Angebot verglichen zum Vorjahresseptember um 4,9 Prozent auf 20,242 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,4 Prozent auf 16,951 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,4 Prozentpunkte auf solide 83,7 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat sich um 3,1 Prozent auf 208 Millionen Tonnenmeilen verbessert. Mit Delta Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 129,541 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,9 Prozent.