Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Januar 2015 12,557 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 5,2 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Januar ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjanuar um 6,2 Prozent auf 18,949 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 3,6 Prozent auf 15,014 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um zwei Prozentpunkte auf 79,2 Prozent. Die Frachtleistung hat sich um 3,1 Prozent auf 172 Millionen Tonnen-Meilen verbessert.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Delta Airlines 171,350 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.