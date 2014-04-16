Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im März 2014 14,980 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 4,1 Prozent.

Die nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmärz um 3,2 Prozent auf 20,058 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 3,9 Prozent auf 17,115 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,6 Prozentpunkte auf starke 85,3 Prozent verbessert. Die Frachtleistung ging um 1,9 Prozent auf 204,165 Millionen Tonnenmeilen zurück.