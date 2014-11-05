Delta Airlines mit mehr Passagieren

Bei Delta Airlines stiegen im Oktober 2014 14,853 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 5,6 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas die Verkehrsleistung um 3,6 Prozent auf 20,330 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,8 Prozent auf 17,037 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,9 Prozentpunkte auf solide 83,8 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat sich um 0,9 Prozent auf 214 Millionen Tonnenmeilen abgeschwächt. Mit Delta Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 144,402 Millionen Passagiere, das waren 4,1 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.