Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Dezember 2014 13,676 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 2,4 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Dezember 2014 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresdezember um vier Prozent auf 19,259 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 2,1 Prozent auf 16,116 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,5 Prozentpunkte auf 83,7 Prozent. Die Frachtleistung hat sich um 0,7 Prozent auf 189,208 Millionen Tonnenmeilen verbessert. Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Delta Airlines 171,350 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.