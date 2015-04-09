Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im März 2015 15,455 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 3,2 Prozent.

Die nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmärz um 2,9 Prozent auf 20,635 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 2,5 Prozent auf 17,546 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch hohe 85 Prozent verschlechtert. Die Frachtleistung ging um 1,5 Prozent auf 198 Millionen Tonnenmeilen zurück.