Boeing 777-300ER soll effizienter werden

An der Singapore Air Show war von Randy Tinseth zu erfahren, dass die Boeing 777-300ER effizienter werden soll.

Durch leichte aerodynamische Anpassungen am Rumpfbereich und am Flügel soll aus der bewährten Boeing 777-300ER eine Treibstoffeffizienz von rund vier Prozent herauszuholen sein. Boeing stellte kürzlich ein kleines Team von Spezialisten zusammen, das an einem verbesserten 777 Produkt arbeitet. Diesem Team steht Lars Anderson vor, der aus der Pension geholt wurde und früher das Boeing 777 Programm leitete. Boeing könnte noch vor der Einführung des Airbus A350-1000 eine vollständig überarbeitet Boeing 777 auf den Markt bringen, hier könnte ein neuer Flügel in Kombination mit einem wirtschaftlicheren Triebwerk lanciert werden, auch ein leicht verlängerter Rumpf wird in Erwägung gezogen, um ab 2016 dem modernen A350-1000 mit der bewährten tripleseven die Stirn bieten zu können. Link: Artikel über eine effizientere Boeing 777