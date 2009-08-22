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RIAT 2009 Fairford

22.08.2009 RK
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Eine Show der Superklasse! Schauen Sie sich dazu die Fotostrecke, die Marco uns eingeschickt hat.

Das Royal International Air Tattoo ist die grösste militärische Airshow der Welt. Jährlich treffen sich viele tausend Flugzeugfans aus aller Welt, um sich dieses Spektakel anzusehen. Auch in diesem Jahre fanden sich über 160.000 Zuschauer zu diesem Fliegerischen Megaevent in Fairford ein. Alle Fans zitterten wegen dem Wetter, da das RIAT 2008 wegen heftigem Regen abgesagt werden musste. Am Samstag konnten alle aufatmen, das Wetter meinte es gut mit der grossen Fangemeinde. Ganz typisches England Wetter, bewölkt mit einigen blauen Abschnitten und am Sonntag kam auch noch ein wenig Regen dazu. Eine tolle Show mit vielen schönen Aufnahmen, schaut euch die Fotostrecke dazu an.

Vielen Dank an Marco, der uns den Fotoreport zugeschickt hat!

USA - Air Force / Boeing B-52H Stratofortress / 60-0058
Finland - Air Force / McDonnell Douglas F-18C Hornet / HN-450
Hungary - Air Force / Saab JAS39C Gripen / 30
UK - Air Force / Lockheed L-1011-385-3 TriStar KC1 / ZD950
UK - Air Force / BAE Systems Nimrod MRA4 / ZJ518
Red Arrwos
Red Arrwos
PC7 Team & McDonnell Douglas F/A-18C Hornet
Switzerland - Air Force / McDonnell Douglas F/A-18C Hornet / J-5004
Switzerland - Air Force / McDonnell Douglas F/A-18C Hornet / J-5004
Switzerland - Air Force / McDonnell Douglas F/A-18C Hornet / J-5004
PC7 Team
UK - Navy / British Aerospace Harrier GR7 / ZG504
Avro 698 Vulcan B2 / XH558
Avro 698 Vulcan B2 / XH558
Battle of Britain Memorial Flight / Spitfire, Lancaster & Hurricane
Netherlands - Air Force / Fokker F-16AM Fighting Falcon / J-015
Netherlands - Air Force / Fokker F-16AM Fighting Falcon / J-015
Netherlands - Air Force / Fokker F-16AM Fighting Falcon / J-015
Breitling Jet Team
Breitling Jet Team
UK - Air Force / British Aerospace Hawk T1 / XX245
New Zealand - Air Force / Boeing 757-2K2 / NZ7572
New Zealand - Air Force / Boeing 757-2K2 / NZ7572
UK - Air Force / Eurofighter EF-2000 Typhoon FGR4 / ZJ924
UK - Air Force / Eurofighter EF-2000 Typhoon FGR4 / ZJ924
Frecce Tricolori
Frecce Tricolori
Frecce Tricolori

Impressionen vom Sonntag

Netherlands - Air Force / Fokker 50 / U-05
UK - Navy / EHI EH-101 Merlin HM1 (Mk111) / ZH834
UK - Air Force / Boeing Chinook HC2 / ZA670
Spain - Air Force / McDonnell Douglas EF-18A+ Hornet / C15-59
France - Air Force / Dassault Rafale B / 321 / 113-HQ
France - Air Force / Dassault Rafale B / 321 / 113-HQ
Team Guinot
De Havilland DH-110 Sea Vixen D3 / XP924
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