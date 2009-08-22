RIAT 2009 Fairford
Eine Show der Superklasse! Schauen Sie sich dazu die Fotostrecke, die Marco uns eingeschickt hat.
Das Royal International Air Tattoo ist die grösste militärische Airshow der Welt. Jährlich treffen sich viele tausend Flugzeugfans aus aller Welt, um sich dieses Spektakel anzusehen. Auch in diesem Jahre fanden sich über 160.000 Zuschauer zu diesem Fliegerischen Megaevent in Fairford ein. Alle Fans zitterten wegen dem Wetter, da das RIAT 2008 wegen heftigem Regen abgesagt werden musste. Am Samstag konnten alle aufatmen, das Wetter meinte es gut mit der grossen Fangemeinde. Ganz typisches England Wetter, bewölkt mit einigen blauen Abschnitten und am Sonntag kam auch noch ein wenig Regen dazu. Eine tolle Show mit vielen schönen Aufnahmen, schaut euch die Fotostrecke dazu an.
Vielen Dank an Marco, der uns den Fotoreport zugeschickt hat!