Austrian kauft vier Q400

Wie Bombardier mitteilte, hat Austrian vier Q400 bestellt und hält ausserdem zwei Kaufoptionen.

Die Bestellung hat einen Wert von US$ 118 Millionen, die Flieger sollen 2010 geliefert werden. Tirolean Airways soll die beiden Q400 im Namen der Austrian Arrows betreiben. Letztere hat zurzeit 12 Q300, 10 Q400 und 12 CRJ200LRs in Betrieb. AAG hat vier weitere Q400 von SAS Group abgekauft und will ihre beiden letzten Dash 8-300 und zwei CRJ200 ausmustern.