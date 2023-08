Atlantic Airlines vergrössert ihre ATP Frachter Flotte

Das britische Frachtunternehmen Atlantic Airlines hat einen Langzeit-Leasing-Vertrag mit BAE Systems für sechs ATP Flieger unterzeichnet.

Damit verfügt die Firma nun über insgesamt elf Maschinen dieses Typs. Die ersten zwei geleasten Flieger wurden bereits Ende 2007 geliefert, der Rest soll im Laufe dieses Jahres eintreffen. Atlantic Airlines hat ihren hauptsitz in Coventry, sie befliegt im Auftrag grosser Expressdienste viele Routen in Europa. Auch in der Ad-hoc Frachtvermietung ist der Anbieter aus England stark.