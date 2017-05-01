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Corsair F4 U Pict1
Vought F4U Corsair

10.12.2025 RK

Vought F4U Corsair

Die trägergestützte Vought F4U Corsair war im Zweiten Weltkrieg eines der besten Kampfflugzeuge, mehr als 12.500 Maschinen wurden gebaut.

Antonov An-225 Mriya komplett zerstört
Russland Ukraine Krieg

24.02.2023 RK

Russland Ukraine Krieg

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert nun schon seit einem Jahr, ich habe mich dazu noch nicht geäussert, finde es traurig, dass so etwas in Europa heute noch stattfindet.

F-5E Tiger II Tactical Air
F-5 Tiger II mit Garmin Cockpit

08.08.2022 PSEN

F-5 Tiger II mit Garmin Cockpit

Garmin wird die F-5 Tiger II Kampfflugzeuge von Tactical Air Support Inc. mit einem Garmin 3000 nachrüsten, für die Piloten lässt diese Avionik keine Wünsche mehr offen.

C-130J Super Hercules Deutschland Erstflug
Die C-130J Super Hercules in der Bundeswehr

07.02.2022 RK

Die C-130J Super Hercules in der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat einen interessanten Artikel über die Beschaffung ihrer sechs C130-J Super Hercules veröffentlicht, hier erfährt man, wie und zu welchem Zweck die Militärtransporter beschafft werden.

F-35A Lightning II feuert AIM-120C-8
Teure AMRAAM verkauft sich gut

08.12.2021 RK

Teure AMRAAM verkauft sich gut

Die moderne aktiv gesteuerte Luft-Luft-Lenkwaffe AIM-120C-7 AMRAAM verkauft sich trotz den horrenden Kosten ausgezeichnet. Lesen Sie dazu einen Artikel, der auf FlieferWeb.com 2009 als News veröffentlicht wurde.

F-22A Raptor Tu-95MS Bear
F-22 Raptor frisch aufgelegt

03.12.2021 RK

F-22 Raptor frisch aufgelegt

Lockheed Martin hat der US Air Force laut dem Magazin Defense One einen Vorschlag unterbreitet, die F-22 Raptor mit moderner Avionik der F-35 neu aufzulegen. Dies berichtetet FliegerWeb.com im September 2018. Leider haben sich diese Vorschläge nicht materialisiert und Russland steht heute mit der Su-57 und Su-75 besser da als die US Air Force.

CF-18 Hornet meets B-52H
Neue Triebwerke für B-52H Bomber

28.06.2021 RK

Neue Triebwerke für B-52H Bomber

Die US Air Force hat eine Ausschreibung für neue Triebwerke ihrer altgedienten B-52H Bomber lanciert, die Entscheidung für einen neuen Antrieb soll noch in diesem Jahr erfolgen.

F/A-18 Super Hornet Block III
Super Hornet mit konformen Rumpftanks

08.11.2020 RK

Super Hornet mit konformen Rumpftanks

Die Reichweite ist für ein Angriffsflugzeug von entscheidender Bedeutung, darum wird die F/A-18F Super Hornet in Zukunft konforme Rumpftanks kriegen.

Lockheed Martin F-16 Block 70
F-16 Endmontagelinie in Greenville

04.06.2020 RK

F-16 Endmontagelinie in Greenville

Mitte 2019 hat Lockheed Martin die Fertigungsstraße für die modernste F-16 Fighting Falcon in Greenville im Bundesstaat South Carolina in Betrieb genommen.

F-5 Tiger II Formation
Ja zu einer schlagkräftigen Luftwaffe

13.05.2020 RK

Ja zu einer schlagkräftigen Luftwaffe

40 Jahre Tiger und 30 Jahre PC-9 in der Schweizer Luftwaffe, das wurde am 27. April 2018 in Emmen gefeiert. Dieser Anlass hat mich dazu bewogen, einen kurzen Artikel für den Erhalt einer leistungsfähigen Luftwaffe zu schreiben.

F-15A Eagle Formation
Die F-15 gehört noch lange nicht zum alten Eisen

11.05.2020 RK

Die F-15 gehört noch lange nicht zum alten Eisen

Die gute alte F-15 kann etwas, was die modernsten Stealth Kampfjets der neusten Generation nicht können, sie kann zu einem günstigeren Preis viel mehr Waffen mitführen. Aus diesem Grund hat die US Air Force weitere F-15 Eagle in Auftrag gegeben.

F-16 Fighting Falcon Aggressor (Foto: USAF)
Kurze Einführung in den Luftkampf

01.05.2017 RK

Kurze Einführung in den Luftkampf

Die ersten Regeln wie man Luftkämpfe gewinnt, hat der Deutsche Jagdflieger Oswald Bölcke vor 100 Jahren im ersten Weltkrieg aufgestellt.

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