Airpower
10.12.2025 RK
Vought F4U Corsair
Die trägergestützte Vought F4U Corsair war im Zweiten Weltkrieg eines der besten Kampfflugzeuge, mehr als 12.500 Maschinen wurden gebaut.
24.02.2023 RK
Russland Ukraine Krieg
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert nun schon seit einem Jahr, ich habe mich dazu noch nicht geäussert, finde es traurig, dass so etwas in Europa heute noch stattfindet.
08.08.2022 PSEN
F-5 Tiger II mit Garmin Cockpit
Garmin wird die F-5 Tiger II Kampfflugzeuge von Tactical Air Support Inc. mit einem Garmin 3000 nachrüsten, für die Piloten lässt diese Avionik keine Wünsche mehr offen.
07.02.2022 RK
Die C-130J Super Hercules in der Bundeswehr
Die Bundeswehr hat einen interessanten Artikel über die Beschaffung ihrer sechs C130-J Super Hercules veröffentlicht, hier erfährt man, wie und zu welchem Zweck die Militärtransporter beschafft werden.
08.12.2021 RK
Teure AMRAAM verkauft sich gut
Die moderne aktiv gesteuerte Luft-Luft-Lenkwaffe AIM-120C-7 AMRAAM verkauft sich trotz den horrenden Kosten ausgezeichnet. Lesen Sie dazu einen Artikel, der auf FlieferWeb.com 2009 als News veröffentlicht wurde.
03.12.2021 RK
F-22 Raptor frisch aufgelegt
Lockheed Martin hat der US Air Force laut dem Magazin Defense One einen Vorschlag unterbreitet, die F-22 Raptor mit moderner Avionik der F-35 neu aufzulegen. Dies berichtetet FliegerWeb.com im September 2018. Leider haben sich diese Vorschläge nicht materialisiert und Russland steht heute mit der Su-57 und Su-75 besser da als die US Air Force.
28.06.2021 RK
Neue Triebwerke für B-52H Bomber
Die US Air Force hat eine Ausschreibung für neue Triebwerke ihrer altgedienten B-52H Bomber lanciert, die Entscheidung für einen neuen Antrieb soll noch in diesem Jahr erfolgen.
08.11.2020 RK
Super Hornet mit konformen Rumpftanks
Die Reichweite ist für ein Angriffsflugzeug von entscheidender Bedeutung, darum wird die F/A-18F Super Hornet in Zukunft konforme Rumpftanks kriegen.
04.06.2020 RK
F-16 Endmontagelinie in Greenville
Mitte 2019 hat Lockheed Martin die Fertigungsstraße für die modernste F-16 Fighting Falcon in Greenville im Bundesstaat South Carolina in Betrieb genommen.
13.05.2020 RK
Ja zu einer schlagkräftigen Luftwaffe
40 Jahre Tiger und 30 Jahre PC-9 in der Schweizer Luftwaffe, das wurde am 27. April 2018 in Emmen gefeiert. Dieser Anlass hat mich dazu bewogen, einen kurzen Artikel für den Erhalt einer leistungsfähigen Luftwaffe zu schreiben.
11.05.2020 RK
Die F-15 gehört noch lange nicht zum alten Eisen
Die gute alte F-15 kann etwas, was die modernsten Stealth Kampfjets der neusten Generation nicht können, sie kann zu einem günstigeren Preis viel mehr Waffen mitführen. Aus diesem Grund hat die US Air Force weitere F-15 Eagle in Auftrag gegeben.
01.05.2017 RK
Kurze Einführung in den Luftkampf
Die ersten Regeln wie man Luftkämpfe gewinnt, hat der Deutsche Jagdflieger Oswald Bölcke vor 100 Jahren im ersten Weltkrieg aufgestellt.