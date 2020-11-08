Super Hornet mit konformen Rumpftanks

F/A-18 Advanced Super Hornet (Foto: Boeing)

Die Reichweite ist für ein Angriffsflugzeug von entscheidender Bedeutung, darum wird die F/A-18F Super Hornet in Zukunft konforme Rumpftanks kriegen.

Die interne Kraftstoffmenge ist in jedem Kampfflugzeug beschränkt, will man grössere Reichweiten oder längere Verweilzeiten erreichen, ohne dabei auf aufwändige Luftbetankungen zurückgreifen zu müssen, dann muss man zusätzlichen Treibstoff in abwerfbaren Unterflügeltanks oder in konformen Rumpftanks mitführen. Unterflügeltanks oder Unterrumpftanks können in der Regel nur zulasten von Kampfmitteln mitgeführt werden und erhöhen auf unerwünschte Weise den Radarquerschnitt des Kampfjets.

CF-18E Super Hornet Block III (Foto: Boeing Art Work)