Keine Produktionskürzung beim Phenom 100

Embraer will in diesem Jahr an der Produktionsplanung von mehr als 100 Phenom 100 Kleinjets festhalten.

Trotz Abbauplänen in allen anderen Bereichen will der brasilianische Flugzeugbauer seine Produktion bei dem neuen Very Light Jet Phenom 100 beibehalten. Im 2009 plant Embraer 127 Geschäftsreisejets zu produzieren, darin sind 110 Phenom und 17 Legacys und Lineage enthalten. Die Produktion bei dem grösseren Legacy 600, der aus dem Kurzstreckenjet ERJ-135 entstanden ist, muss die Produktionsrate nach unten gefahren werden, da der Bedarf nach den Super Mid Size Jets bei Embraer drastisch abgenommen hat.

