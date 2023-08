Embraer erreicht weiteren Meilenstein

Am 29. Januar 2010 konnte der brasilianische Flugzeugbauer den 100sten Phenom 100 Very Light Jet ausliefern.

Der 100ste Phenom 100 Kleinjet ging an die Firma JetSuite aus den USA, die bereits fünf dieser modernen Businessjets in ihrer Flotte hat. Im letzten Jahr lieferte Embraer 97 Phenom 100 und einen Phenom 300 aus, ursprünglich war die Auslieferung von mindestens 110 Maschinen geplant. Luis Carlos Affonso, Chef für die Executive Jets bei Embraer, verriet an der Singapore Air Show nicht, wie viele Embraer Kleinjets in diesem Jahr zur Auslieferung kommen werden, er fügte jedoch bei, dass die Planung in etwa auf dem Niveau von 2009 stehe.