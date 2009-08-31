Embraer Phenom 300 im Endspurt

Der Embraer Phenom 300 Business Jet ist im Endspurt beim Zulassungsprogramm, die erste Kundenmaschine will im vierten Quartal ausgeliefert werden.

Embraer setzt seit August 2009 fünf Maschinen im Testprogramm ein, die Prototypen haben seit dem Erstflug im April 2008 mehr als 850 Flugstunden absolviert. Embraer will den Phenom 300 noch im vierten Quartal zugelassen haben, damit die ersten Kundenmaschinen ausgeliefert werden können. Der Phenom 300 wird mit sechs Passagieren bei einer Reisefluggeschwindigkeit von 830 km/h eine Reichweite von 3330 km überwinden können. Der Kleinjet wird für rund 6,85 Millionen US Dollar zu haben sein.