Phenom 100 im Schlussspurt

Der brasilianische Very Light Jet VLJ Phenom 100 von Embraer wird bald zugelassen sein.

Embraer hat kürzlich bestätigt, dass der Phenom 100 Ende September seine Musterzulassung erhalten wird. Der Phenom 100 hat bereits mehr als 1100 Stunden seines Testprogramms abgeflogen, 1200 Flugstunden sind geplant. Beamte der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA werden den Very Light Jet nächstens Probefliegen, um die Flugleistungen zu verifizieren. Die erste Kundenlieferung ist nach weiteren 600 Flugstunden im November geplant.