FlairJet ist lanciert

Der britische Business Jet Charter Flairjet hat seinen Flugbetrieb mit Phenom 100 Very Light Jets aufgenommen.

Mit FlairJet geht in Europa der erste Taxiflugbetrieb mit kleinen Phenom 100 Businessjets von Embraer an den Start. FlairJet hat Ende Dezember 2009 die kommerzielle Flugbetriebsbewilligung von der britischen Luftfahrtbehörde CAA erhalten. FlarJet betreibt momentan zwei Phenom 100 für ihre privaten Besitzer, ihren ersten eigenen Phenom 100 wird die Bedarfsgesellschaft aus Oxford 2012 erhalten. Falls der Flugbetrieb gut anläuft, möchte FlairJet auch den grösseren Phenom 300 betreiben. Im Sommer könnten bereits zwei private Phenom in das AOC von FlairJet aufgenommen werden.