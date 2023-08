EU bewilligt Alitalia Verkauf

Die Europäische Kommission hat dem Verkauf der Alitalia zu Marktpreisen zugestimmt.

Die italienische Airline meldete im August 2008 ihren Konkurs an und erfuhr im Januar dieses Jahres einen Re-Launch als kleinere Regionalfluggesellschaft unter der Leitung der Investorengruppe CAI. Alitalia hatte sich damit einverstanden erklärt, 25 Prozent ihrer Anteile für 323 Millionen Euros an Air France – KLM zu verkaufen. Während den ganzen Verhandlungen wurde die Airline von der Europäischen Kommission genauestens beobachtet, um zu verhindern, dass sie Staatshilfe erhalten und dann doch an der Börse verkauft würde. Die Aufsichtsperson hat nun bestätigt, dass es sich beim Verkaufspreis um den reinen Marktwert der Alitalia handelt und die Kommission kann die Airline deshalb zum Kauf frei geben.