Trotz Schulden will Alitalia ihre Lieferanten bezahlen

Obwohl Alitalia monatlich Verluste in Millionenhöhe einfährt, will sie alle Rechnungen ihrer Lieferanten begleichen.

Gemäss Aussagen des Insolvenzverwalters Augusto Fantozzi fehlen der Airline zwar die Barmittel, dennoch will Alitalia allen Forderungen nachkommen. Vor 10 Tagen hat Alitalia Gläubigerschutz beantragt. Die Fluggesellschaft soll nun gemäss Rettungsplan in zwei Teile gespalten werden. Die unrentablen Geschäfte werden unter den Schutz des Konkursrechts gestellt, der gesunde Teil soll mit finanzieller Hilfe einer Investorengruppe wieder auf Kurs gebracht werden. Alitalia führt ausserdem Gespräche mit Air France-KLM und Lufthansa.