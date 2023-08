Embraer Phenom 300 zugelassen

Embraer hat die Typen und Produktionszulassung für ihren neuen Very Light Jet Embraer Phenom 300 bekommen.

Die Zulassung wurde von der brasilianischen Luftfahrtbehörde ausgesprochen, die amerikanische FAA Zertifizierung wird in Kürze erwartet. Der Phenom 300 ist der grössere Bruder des Phenom 100 und ist in der Lage auf einer Reiseflughöhe von 45.000 Fuss Entfernungen von bis zu 3650 Kilometern zu überbrücken. Der Phenom 300 kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von 840 Km/h geflogen werden. Der Kleinjet aus Brasilien ist zu einem Preis von 8,14 Millionen US Dollar zu haben und wird ab 2010 am Markt verfügbar sein.