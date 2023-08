Embraer will Werk in den USA bauen

Für die Endmontage der Phenom Jets kauft der brasilianische Flugzeugbauer 14.000 Quadratmeter Land in Florida.

Die neue Werkhalle entsteht auf dem Melbourne International Airport im Bundesstaat Florida. Embraer investiert 50 Millionen US Dollar in neue Produktionsanlagen zur Endmontage der kleinen Business Jets Phenom 100 und Phenom 300. In den Räumlichkeiten werden eine Malerei und ein Zentrum für den kundenspezifischen Innenausbau der Flugzeuge integriert sein. Falls der Bau von den lokalen Behörden genehmigt wird, werden ab 2011 bis zu 200 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen.