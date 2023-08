Embraer Phenom 100 in Brasilien zugelassen

Der erste Very Light Jet aus dem Hause Embraer erhielt am 9. Dezember die brasilianische Zulassung.

Eigentlich erwartete Embraer die Zulassung durch die amerikanische und brasilianische Luftfahrtbehörde bereits Ende November. Jetzt ist der Kleinjet in Brasilien zugelassen und noch in dieser Woche wird das OK aus den USA von der FAA erwartet. Die europäische Zertifizierung durch die EASA ist für das zweite Quartal 2009 geplant. Das Programm wurde innerhalb von weniger als vier Jahren vollständig durchgezogen. Das Flugtestprogramm dauerte rund 18 Monate. Die Phenom 100 ist für vier Passagiere ausgelegt und ab 3,6 Millionen US Dollar zu haben.