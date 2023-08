Rafale in Schweizer Erprobung

Der zweite Kandidat für den Tiger-Teilersatz (TTE) ist am Donnerstag in Emmen gelandet.

Film über den Super Fighter Dassault Rafale

Mit dem Eintreffen des französischen Rafale startet nach dem Gripen die zweite Serie Flug- und Bodenerprobung für den TTE in der Schweiz. Am Donnerstag, dem 9. Oktober, sind auf dem Militärflugplatz Emmen zwei Flugzeuge des Typs Rafale von Dassault gelandet. Die Doppelsitzer werden während rund einem Monat in der Schweiz stationiert sein. Im Rahmen der Flug- und Bodenerprobung ab der Hauptbasis Emmen sind etwa 30 Flüge geplant, davon einzelne auch nachts. Zusätzlich werden etwa 50 Flüge mit F/A-18 und F-5 durchgeführt, welche für die Zieldarstellung und für die Flugerprobung im Verband TTE - F/A-18 dienen. Die Flüge der Evaluation sind Bestandteil der bestehenden Flugkontingente und führen zu keinem zusätzlichen Flugaufkommen auf den entsprechenden Flugplätzen.