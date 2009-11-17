Frankreich genehmigt weitere Rafale Fighter

Während einer Parlamentssitzung bestätigte der französische Verteidigungsminister den Kauf von sechzig weiteren Rafale Kampfflugzeugen.

Mit dieser zusätzlichen Bestellung kommt der Rafale auf einen Gesamtauftrag von 180 Einheiten. Das neue Geschäft fällt noch ins Verteidigungsbudget 2009. Der neue Auftrag stellt die Produktion des modernen Kampfflugzeuges von Dassault über weitere Jahre sicher und kann flexibel für die Produktionssteuerung der Auslastung benutzt werden, falls Exportaufträge vorgezogen werden müssten. Die neuen Maschinen werden mit dem modernen RBE2 EASA Radar ausgerüstet sein und mit einer leistungsfähigeren ELOKA Ausrüstung aufwarten können. Die Bestellung umfasst sowohl Flugzeuge für die Luftwaffe als auch Maschinen für die NAVY.