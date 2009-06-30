Dassault Rafale mit Raketenhalter

Der Multirole Fighter aus Frankreich könnte mit der neuen Raketenabschusshalterung noch universeller werden.

Die neue Raketenabschusshalterung wird an der dritten Waffenstation unter dem Flügel montiert und kann 68 mm raketen verschiessen. Der neue Pod wird integriert, um ein Manko aus den Erfahrungen aus Afghanistan wett zu machen. Vier F2 Rafale Kampfflugzeuge meldeten sich kürzlich aus einem Einsatz aus Afghanistan zurück, die maschinen waren während vier Monaten im Krisengebiet über Afghanistan im stationiert. Dassault hat mit dem nachgerüsteten Raketenpod bereits erste Erfahrungen gesammelt, weitere Tests stehen noch an.