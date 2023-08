Dassault erwartet auf ihren neuen Jets kleineren Treibstoffverbrauch

Dassault erwartet auf ihren modernsten Business Jets ab 2020 Treibstoffersparnisse von bis zu 40 Prozent.

Von der Triebwerkseite her werden Einsparungen von rund zehn Prozent erwartet. der grösste Teil will der Flugzeughersteller aus Frankreich bei ihren Falcon Jets durch eine leichtere Bauweise erreichen. Dassault geht davon aus, dass ihre Geschäftsreisejets durch effizientere Teilsysteme erheblich leichter gebaut werden können. Dassault forsch hauptsächlich an Systemen, die vollständig elektronisch gesteuert werden, dadurch könnten Gewichtseinsparungen bei den Pneumatik- und Hydrauliksystemen realisiert werden. Mit dem 7X führten die Franzosen ein Fly by Wire System ein, dieses System könnte durch ein Fly by Light System noch weiter verfeinert werden.