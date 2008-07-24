Franzosen besuchen US Theodore Roosevelt

Im Rahmen einer Übung landen französische Rafale M Kampfflugzeuge auf dem amerikanischen Flugzeugträger Theodore Roosevelt.

Zwischen dem 21. Juli und dem 31. Juli findet die Übung Brimstone statt, wo amerikanische und französische Navy Piloten gemeinsam Flugzeugträger Landungen üben. Neben den Trägerqualifikationen fliegen die beiden Streitkräfte auch Abfangseinsätze. Die amerikanischen Piloten fliegen auf der F/A-18E Super Hornet und die französischen Kollegen bewegen ihre Dassault Rafale M. Beide Seiten schätzen die Zusammenarbeit sehr und finden sich in der gemeinsamen Begeisterung für die Fliegerei der heissesten Sorte.